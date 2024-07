Koeman , ct dell'Olanda, ha commentato la sconfitta in semifinale contro l'Inghilterra e anche se in un primo momento si è rifiutato di commentare il rigore assegnato contro Dumfries , nella conferenza stampa ha poi detto: «Questa è una specie di decisione del VAR... Cosa dovrebbe fare come difensore? Quello non è rigore. Denzel vuole bloccare la palla, Kane tira e le scarpe si scontrano. Il calcio viene distrutto da questo tipo di decisioni, a causa della tecnologia».

In ogni caso, il tecnico della nazionale non è stato molto soddisfatto dell'andamento dell'arbitraggio di Felix Zwayer. «A volte mi è sembrato fischiasse per cose molto stupide, anche quando non succedeva nulla. Non credo che in Inghilterra si fischino gli stessi tipi di fallo fischiati in questa gara. Ovviamente non è questo il motivo per cui abbiamo perso, perché loro hanno segnato al novantesimo un bellissimo gol, ma ho visto falli inutili fischiati».