Sanchez e Vidal ai saluti. “Inter disposta a pagare indennizzo per entrambi”

Quella contro la Sampdoria sarà l’ultima partita per Arturo Vidal e di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter

Quella contro la Sampdoria sarà l’ultima partita per Arturo Vidal e di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. "L'Inter eserciterà l’opzione di rescissione unilaterale e con quattro milioni di euro di buonuscita saluterà Re Artù. Con il giocatore che nelle 70 presenze totali, arricchite da quattro reti, è stato una risorsa preziosa ma anche un peso economico non indifferente dato che da tempo non è un titolare fisso della squadra", spiega Tuttosport che lancia Flamengo e Colo Colo come opzioni per il futuro.

Per l'ex Arsenal e United, invece, si profila un prosieguo di carriera in Europa. "Le sole venti reti in 109 presenze con l’Inter certificano pregi e difetti di un campione un po’ troppo altalenante, diventato un bene di lusso troppo esoso per le casse nerazzurre. Qualora il Barcellona volesse riprendere il numero 7 ex Udinese, potrebbe probabilmente farlo senza pagare un euro di cartellino. Ma se ciò non dovesse accadere, è più che probabile che Beppe Marotta e Piero Ausilio, liquidino, con un indennizzo pari a quello di Vidal, l’estrosa punta", sottolinea Tuttosport.