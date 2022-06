In Cile – Sanchez, in settimana l’incontro con l’Inter. Vidal, si ridiscute la buonuscita?

Il club nerazzurro, secondo quanto scrivono nel loro Paese, in questi giorni sarà alle prese con le rescissioni dei due cileni

In Cile parlano di Alexis Sanchez e dell'addio all'Inter. Come noto, il club nerazzurro cercherà di trovare un accordo con il giocatore per la rescissione del contratto. E pare che in questa settimana sia previsto l'incontro con Fernando Felicevich, agente dell'attaccante. Secondo quanto riportato dal corrispondente di Al Aire Libre en Cooperativa in Italia, Mario Gago, l'idea dei dirigenti nerazzurri è quella di proporre una buonuscita al calciatore che gli permetterebbe poi di mettersi sul mercato a parametro zero. La seconda alternativa sono le eventuali offerte per il calciatore che interessa a Siviglia e Galatasaray.