Libero – Sanchez ostacola l’addio, l’ha presa sul personale. Vidal, l’Inter verserà 4 mln

Sul mercato delle cessioni l'Inter sta ancora riscontrando qualche problema con Sanchez e Vidal. L'attaccante cileno guadagna 7 mln all'anno e il club gli ha comunicato che non rientra nei piani futuri. "Lui l'ha presa sul personale così ha rifiutato il Siviglia e il Villarreal per principio più che una reale speranza di tornare al Barcellona. L’Inter è pure disposta a regalarlo perché dalla sua uscita dipende l’arrivo di Dybala ma non forza per non rompere i rapporti. La storia di Vidal (35) è simile. Per averlo a costo (quasi) zero, l’Inter fu costretta a compensare il faraonico contratto al Barcellona. Può però liberarsene pagando una buonuscita da 4 milioni e lo farà. Intanto il cileno tergiversa tra Flamengo e Boca Juniors", si legge sui due giocatori sul quotidiano Libero.