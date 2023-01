UFFICIALE – Inter, Mattia Sangalli in prestito al Trento: il comunicato

A.C. Trento 1921 ringrazia Calcio Lecco 1912 ed F.C. Internazionale per la disponibilità dimostrata nella trattativa, dà il benvenuto a Mattia Sangalli e gli augura le migliore fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

Sviluppa l’intera carriera calcistica nel settore giovanile dell’Inter, nel quale entra all’età di quattro anni e mezzo per poi compiere tutta la trafila sino alla squadra “Primavera”, di cui diventa capitano e con la quale, a giugno 2022, ha festeggiato il titolo di Campione d’Italia, alzando al cielo il trofeo dopo il successo nella finale contro la Roma.

Aggregato stabilmente alla Prima Squadra nerazzurra, agli ordini di Simone Inzaghi colleziona 6 panchine in serie A e una in Champions League, in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale contro il Liverpool.