CM – Sarr? Per l’Inter non è una priorità: c’è un motivo. E Conte frena un’operazione avanzata

Malang Sarr è uno dei difensori che sono stati accostati all’Inter in questi giorni. Il difensore centrale classe ’99 del Nizza, a scadenza di contratto, rappresenta un’occasione importante per i club di Serie A, con Milan e Lazio interessate oltre ai nerazzurri.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Conte vuole centrali più pronti per l’Inter ed è per questo motivo che l’affare Kumbulla con il Verona, seppur in fase avanzata, non sia stato ancora definito. Sarr, però, non è una priorità per l’Inter – aggiunge calciomercato.com – per semplice questione d’età. Per questo, considerando anche che Milan e Lazio non affondano, non è da escludere che il francese possa approdare in un altro campionato.