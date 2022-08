Di Marzio – Raspadori verso il Napoli, il Sassuolo blocca Pinamonti: i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giacomo Raspadori è ad un passo dal Napoli e ciò potrebbe portare Pinamonti al Sassuolo: "Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti - in anticipo rispetto alla tabella di marcia - tra gli azzurri e il Sassuolo. L'esito è stato ancora una volta positivo e ormai il Napoli è davvero vicino a portare in terra campana l'attaccante campione d'Europa", spiega l'esperto di mercato, tanto che domani si può chiudere la trattativa tra i 33 e i 35 mln di euro.

Di Marzio, poi, aggiunge come il Sassuolo voglia tutelarsi in attacco e, per questo, l'obiettivo è Pinamonti: "Il centravanti dell'Inter, reduce da una stagione all'Empoli da 13 gol, è stato bloccato da Carnevali e dalla dirigenza neroverde, segno di come l'obiettivo sia sostituire al più presto Raspadori in caso di avvenuta cessione. Intrecci di mercato che smuovono gli equilibri dei centravanti di Serie A: Raspadori e Pinamonti sono vicini a due nuove avventure", commenta Di Marzio.