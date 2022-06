Satriano, sempre più Empoli: ecco la formula dell’affare con l’Inter

Satriano, dopo la parentesi in Ligue 1, si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli: i dettagli

Manca solo l'ufficialità ma Kristjan Asllani si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A fare il percorso inverso sarà invece Martin Satriano. "Contestualmente all'operazione Kristjan Asllani, dall'Empoli all'Inter in prestito con obbligo condizionato, agli azzurri va in prestito Matrin Satriano. Operazione chiusa in prestito secco", spiega Tuttomercatoweb.com.