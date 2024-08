Dopo il clamoroso no al Brest, che l'avrebbe acquistato a titolo definitivo, Martin Satriano sembra aver scelto il suo futuro. Ed è un futuro nuovamente francese, con l'attaccante uruguaiano che tornerà in Ligue 1. Non per giocare con l'OM di De Zerbi, che pure si era interessato, ma per passare al Lens, che deve sostituire Wahi, passato proprio a Marsiglia. E con la cessione di Satriano, l'Inter finanzierà l'arrivo di Tomas Palacios in difesa