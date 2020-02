Ag. Satriano: “Inter passo giusto, c’era anche l’Arsenal. Sogna il Liverpool e prima o poi…”

Intervistato dal Sun, Nick Maytum, agente di Martìn Satriano, nuovo acquisto dell’Inter nell’ultimo mercato invernale, ha raccontato come sul giocatore ci fosse anche l’interesse di alcuni club della Premier League, con l’Arsenal in prima linea per il nuovo attaccante nerazzurro, aggregato alla Primavera. Maytum non ha nemmeno nascosto il desiderio del giocatore di giocare prima o poi nel Liverpool:

“Fisicamente è una bestia. L’Arsenal lo seguiva, c’era tanto interesse da parte di molti club, ma l’Inter è la squadra perfetta per lui. Penso che sia stato un buon passo per lui andare in Italia per poter crescere. È importante portare i giocatori in quella che può essere la squadra migliore per loro. Penso che più in là arriverà anche la Premier League per lui. Il Liverpool è la sua squadra preferita. Lo adora, soprattutto per il modo in cui sta giocando ora. Mi occupo di Satriano da oltre cinque anni e ora abbiamo appena completato il suo primo trasferimento“.

(Fonte: Sun)