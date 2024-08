C'è una nuova pista per il futuro di Martin Satriano, attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Brest

C'è una nuova pista per il futuro di Martin Satriano, attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Brest, con cui ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League. Proprio il club francese aveva provato, nelle scorse settimane, ad acquistare il giocatore a titolo definitivo (c'era un accordo con l'Inter sulla base di circa 6 milioni di euro), ma il calciatore ha rifiutato la destinazione, con il desiderio di provare una nuova esperienza.