"Gli equilibri in questa nuova stagione non cambieranno di certo, ma con un Marcus più puntuale sotto porta l’attacco potrebbe cambiare leggermente pelle. Questo nuovo Thuram ad alta efficacia realizzativa è la chiave per risolvere le partite, di solito poche, in cui non la mette dentro il numero 10. Anzi, vista la condizione del francese, lo stesso Lautaro può recuperare senza eccessiva ansia la forma perduta dopo una estate di fatiche in Coppa America. E anche Mehdi Taremi, il centravanti che bussa giusto alle spalle della ThuLa, può avere tempi di inserimento più ragionevoli. L’anno scorso Marcus ha mandato in rete cinque volte il suo gemello e l’altruismo non è cambiato, ma è l’alticella personale ad essersi alzata: ora 13 gol non gli basteranno".