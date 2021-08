SI – Satriano resta all’Inter: decisione di Inzaghi avallata dalla società

Ecco la decisione presa dall'allenatore nerazzurro e dalla società sul futuro del baby attaccante uruguaiano

Martin Satriano non si muove dall’Inter. Scelta fatta, come riportato da Sportitalia l’attaccante resterà in nerazzurro nella prossima stagione. Decisione presa da Simone Inzaghi e avallata dalla società anche nelle ultimissime ore: Satriano resta all’Inter e sarà la quinta punta per la prossima stagione.