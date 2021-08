I rinforzi in attacco per Simone Inzaghi potrebbero non essere finiti. Lo scrive Tuttosport sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore

Marco Macca

I rinforzi in attacco per Simone Inzaghi potrebbero non essere finiti. Lo scrive Tuttosport sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore: "Scamacca dopo Correa! Inter all'attacco. El Tucu a Milano, oggi da Inzaghi. Tentativo per la punta del Sassuolo".

EDICOLA TS – Scamacca dopo Correa! Inter all’attacco

