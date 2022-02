Scamacca per giugno, cosa cambia per Dzeko? I piani dell’Inter in attacco

La dirigenza dell'Inter ha le idee chiare sul futuro: ecco il piano per giugno, quando può arrivare Scamacca

La dirigenza dell'Inter ha le idee chiare sul futuro dell'attacco. Gianluca Scamacca è la prima scelta per rinforzare il reparto avanzato, si cercherà in questi mesi la quadra col Sassuolo. E cosa cambia per Edin Dzeko? Secondo Sky Sport, nelle idee del club Scamacca dovrà crescere proprio accanto al bosniaco. Dovrà impararne movimenti e segreti, la società vuole costruire in casa il dopo Edin. Ma non vuol dire che l'ex Roma partirà, anzi: avanti con Dzeko e col suo erede, già in casa.