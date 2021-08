Inter, Scamacca sempre più lontano. GdS: “Destinato a questo club di Serie A”

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante, reduce dalla stagione in prestito al Genoa e nel mirino anche dei nerazzurri

Gianluca Scamacca si allontana dall'Inter. La società nerazzurra ci ha pensato per rinforzare il reparto avanzato anche nei giorni scorsi, ma ormai sembra destinato a un'altra squadra di Serie A. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport: "Giulini prova il colpo grosso per l’attacco: da valutare la formula della possibile operazione, con il Sassuolo che sembrerebbe disposto a cedere Scamacca in prestito per un’altra stagione", si legge.