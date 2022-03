Mercato Inter, per Scamacca sarà asta: ma un indizio gioca a favore dei nerazzurri

La società nerazzurra ha inserito tra i suoi obiettivi il giocatore del Sassuolo che piace anche al Milan

Di ieri le parole dell'ad Carnevali su lui e Frattesi, altro obiettivo nerazzurro (piace anche a Roma e Juventus). "Se offrissero 65 milioni per Scamacca e Frattesi? Può essere anche una offerta bassa. Dipende da come li dividiamo", ha detto. Si parla di una valutazione di 40 mln per l'attaccante e per il compagno di 25 mln. Sicuramente, sostiene il sito specializzato in questioni di mercato, come successo per Locatelli (e potrebbe essere un indizio su come la trattativa sarà portata avanti, se le offerte che arriveranno alla società neroverde saranno simili, peserà di più la volontà del calciatore. E pare che Scamacca in questo senso sarebbe pronto a dare priorità all'Inter.