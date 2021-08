Sky – Scamacca, richieste di Samp e Verona. La posizione Inter se arriva Correa…

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante, in uscita dal Sassuolo e accostato anche ai nerazzurri di Simone Inzaghi

Nuove richieste per Gianluca Scamacca, in uscita dal Sassuolo e accostato anche all’Inter nei giorni scorsi. Come riportato da Sky Sport, Sampdoria e Verona lo hanno richiesto al club neroverde in prestito. Da decifrare la posizione dell’Inter con l’ormai imminente arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio: i nerazzurri continueranno a trattare o meno? Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.