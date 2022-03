Scamacca continua a segnare, il prezzo sale e rischio asta: la posizione dell’Inter

Il centravanti resta in cima al taccuino di Marotta e Ausilio: è considerato il profilo ideale per presente e futuro dell'Inter vista l’età

Gianluca Scamacca è la prima scelta dell’Inter per rinforzare l’attacco verso la prima stagione. Nonostante i rumors sul possibile ritorno di Romelu Lukaku, il centravanti resta in cima al taccuino di Marotta e Ausilio: è considerato il profilo ideale per presente e futuro vista l’età (classe 1999). Oggi ha segnato ancora, arrivando a quota 12 gol stagionali. Il rischio è che il prezzo salga oltre i 35/40 milioni da qui a fine campionato e soprattutto che aumenti la concorrenza, italiana e internazionale. L’Inter però è tranquilla: ha allacciato da tempo i contatti col Sassuolo e soprattutto sa di avere il gradimento totale del centravanti.