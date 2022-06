Sky – Scamacca, non solo le italiane: si muove anche il PSG

Seguito da vicino anche da Inter e Milan in Italia, l'attaccante del Sassuolo è finito nel mirino del club campione di Francia

Gli emissari del PSG si muovono per Gianluca Scamacca. Seguito da vicino anche da Inter e Milan in Italia, l'attaccante del Sassuolo è finito nel mirino del club campione di Francia in vista della prossima stagione. Il PSG si muove, Scamacca è un osservato speciale anche negli impegni della Nazionale. Lo svela Sky Sport.