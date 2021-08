Scamacca, summit di oltre 2 ore tra agente e Sassuolo: la decisione sul futuro

La decisione dell'attaccante e del club neroverde dopo l'incontro tra le parti andato in scena proprio oggi

La decisione sul futuro di Gianluca Scamacca dopo l’incontro andato in scena proprio oggi tra il Sassuolo e l’agente del giocatore. Come riportato da gianlucadimarzio.com, sito dell’esperto di mercato di Sky Sport, “Gianluca Scamacca resta in neroverde. L'attaccante classe '99 è stato tolto dal mercato dopo un incontro fra il ds Carnevali e l'agente del giocatore Alessandro Lucci durato più di due ore. Ribadita da parte della società la piena fiducia in Scamacca e il maggiore utilizzo in campo. Club e allenatore vogliono puntare su di lui”. Nelle scorse settimane, il giocatore era stato accostato anche all'Inter come possibile rinforzo per l'attacco.