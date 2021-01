Sky conferma: “Inter-Roma lavorano al grande scambio Sanchez-Dzeko, canale aperto”

La notizia, lanciata da Alfredo Pedullà, trova conferme anche da altre testate. Inter e Roma stavo provando a imbastire un clamoroso scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Anche Sky Sport parla della possibilità che l’operazione tra le due società vada in porto.

Come scrive anche gianlucadimarzio.com, infatti, il canale tra i due club è aperto. La Roma avrebbe proposto ai nerazzurri lo scambio, dati i cattivi rapporti tra il bosniaco e Fonseca, allenatore dei giallorossi. Non sarà un affare semplice e non siamo a uno stato avanzato della trattativa, ma Inter e Roma hanno iniziato a parlarne in maniera concreta. I nerazzurri, infatti, stanno decidendo se e come fare l’operazione. C’è da trovare la quadratura economica con lo stipendio al lordo del calciatore. Sanchez-Dzeko, il possibile grande scambio di questi ultimi giorni di mercato: