Inter, occhio al futuro portiere per giugno. “Ecco quando Ausilio se n’è innamorato”

Samir Handanovic è e resta il capitano dell’Inter e il titolare indiscusso nel ruolo di portiere. Ma, nonostante la presenza di Andrei Radu alle sue spalle, il club nerazzurro sta lavorando per un altro obiettivo per la porta. Si tratta di Juan Musso, come riferisce Fabrizio Romano, durante una diretta Twitch sul canale di SOS Fanta: “Occhio all’Inter su Musso per giugno. Ausilio se ne è innamorato il giorno in cui ha visto la prima volta Lautaro Martinez, che giocava nel Racing proprio con Musso“, ha spiegato l’esperto di mercato.