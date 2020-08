Conte ha scelto l’uomo ideale per l’Inter. Costa 60mln: “Sarà rivoluzione con 2 addii illustri”

Quella del 2020-21 sarà un’Inter molto diversa da quella che si appresta a chiudere questa stagione tra campionato ed Europa League. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha pronosticato una vera rivoluzione nerazzurra firmata Beppe Marotta. Il primo nome della lista di Antonio Conte è N’Golo Kanté, individuato come l’uomo ideale. A dire addio, invece, potrebbero essere Brozovic e Skriniar:

“L’uomo ideale per il centrocampo dell’Inter è invece Kantè, primo nome della lista di Conte. Il contatto c’è stato e la richiesta degli inglesi ritenuta eccessiva: sessanta milioni. Marotta però sta tessendo la sua tela, aspetta avendo anche altri obiettivi. Intanto sta cercando di chiudere una estenuante trattativa con Cellino per Tonali e non molla Kumbulla. C’è poi da tenere Sanchez. Ma aspettiamoci sorprese, la rosa sarà rivisitata e nessuna meraviglia se poi alla fine dovesse essere sacrificato anche un big come Brozovic, ma anche Skriniar non fa impazzire Conte“.

(Fonte: TMW)