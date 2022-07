Sky – Inter-Sanchez, si cerca una via d’uscita. Lo scenario per Dybala nerazzurro

Il futuro di Alexis Sanchez, ma anche il possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter. Arrivano importanti novità dal sito di Sky Sport sui due attaccanti, il cui destino può essere intrecciato. “Il futuro dell’attaccante cileno classe 1988 è tutt’altro che definito: in scadenza di contratto nel 2023 e un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti all’anno, Alexis Sanchez non è più centrale nel progetto tecnico nerazzurro. L’Inter sta cercando un via d’uscita insieme all’agente dell’attaccante cileno, che però al momento è “bloccato” anche a causa dell’elevato ingaggio percepito.