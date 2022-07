CorSera – Pinamonti, no da 20 mln alla Salernitana: lo scenario tra Monza e Atalanta

Il futuro di Andrea Pinamonti. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha parlato così dell’attaccante, in uscita dall’Inter e cercato da diversi club in Italia: “Andrà definita prima la questione Pinamonti, uno degli asset migliori per Marotta, disposto a farlo partire tenendosi un diritto di riacquisto. Il 23enne attaccante ha rifiutato il trasferimento alla Salernitana, pronta a versare i 20 milioni chiesti dall'Inter. Poco realistica la pista Monza, resta l'Atalanta, che può farsi sotto se va via uno tra Muriel e Zapata”, si legge.