All. PSV: “Dumfries desiderava andare all’Inter, gli auguro il meglio. Nerazzurri grande club”

Roger Schmidt saluta Denzel Dumfries, nuovo acquisto dell'Inter . Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Eredivisie contro l'Heracles Almelo, l'allenatore del PSV Eindhoven ha augurato il meglio al laterale olandese per la sua nuova avventura in nerazzurro:

"Era suo desiderio andarci. L'Inter è un grande club che gioca in Champions League. Denzel ha significato molto per il PSV. Sono felice per lui e gli auguro il meglio. Ora abbiamo bisogno di giocatori di alto livello. Ci stiamo lavorando. Abbiamo ancora tre settimane per comprare giocatori. Internamente sappiamo di cosa abbiamo bisogno e quali opzioni e trasferimenti vogliamo scegliere".