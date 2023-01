Inter, prezzo già raddoppiato per Schuurs: “Marotta ha questa carta da giocarsi”

C’è anche il nome Perr Schuurs sulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare la difesa nerazzurra: le condizioni per il colpo

C’è anche il nome Perr Schuurs sulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare la difesa nerazzurra. Casting nel vivo, il nome di Giorgio Scalvini resta in cima, subito sotto c’è quello del centrale del Torino, arrivato in estate come vice Bremer. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul giocatore: