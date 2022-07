Schwoch: “Juventus e Inter si muovono, i nerazzurri stanno rinforzando”

"Mertens? C’è ancora margine ma se in un anno non si è mai trovata l’occasione per rinnovare il contratto, non vedo perché si debba trovare ora il tempo per farlo. Quando si tratta di giocatori importanti, se il Napoli non si adegua a certe cifre risulta poi difficile parlare di scudetto. Juve, Milan ed Inter si rinforzano, lo faranno anche le altre, visto il mercato come sta andando diciamo che nerazzurri e bianconeri si muovono, la Juve oltre a Pogba e Di Maria recupera Chiesa e ha Vlahovic, certo se perde De Ligt è difficile sostituirlo, un po’ come per il Napoli con Koulibaly".