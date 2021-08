Sconcerti: “Vorrei Vlahovic restasse alla Fiorentina, ma 70mln non si possono rifiutare”

A TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha parlato della possibile partenza di Dusan Vlahovic da Firenze

ma non solo. Ecco le sue parole:

L'acquisto di Abraham è il miglior biglietto da visita per i Friedkin?

"Io non credo che fosse questa la campagna acquisti che voleva fare la Roma, ma la forza di reazione della società è stata quasi grandiosa. Ha reagito alla parola data ad un calciatore importante come Dzeko facendo il quinto acquisto più costoso del mercato, il primo in Italia. Pur costretta ad inseguire, perché Abraham è stato preso dopo che Lukaku è andato al Chelsea".