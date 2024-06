Inter-Martinez in stand-by secondo quanto svelato oggi da Il Secolo XIX. “L’operazione è al momento bloccata, il Genoa si è imposto ed è disposto a chiuderla solo alle proprie condizioni. La contropartita tecnica Oristanio è contesa dal Venezia, i rossoblù valutano il portiere tra 15 e 20 milioni e non sono disposti a scendere. Le altre contropartite Zanotti, Pio Esposito e Satriano per il momento non scaldano”, si legge.