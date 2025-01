Si rincorrono le voci su Mario Balotelli, ormai in uscita dal Genoa dopo pochi mesi dal suo arrivo. Lo ha confermato lo stesso direttore sportivo Ottolini: "Mario è sceso nelle gerarchie, ha ancora molta voglia di giocare e questo gli fa onore, lo dimostra. Credo che negli ultimi giorni di mercato cercheremo una soluzione giusta per tutti: il Genoa in questo momento non gli sta dando i minuti che lui vorrebbe, abbiamo giocatori più avanti di lui. Riteniamo che la soluzione sia cercare un posto dove lui possa andare a giocare".