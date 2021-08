Seconda punta Inter? Non solo Zapata e Correa, quattro nomi e occhio a Mister X

I nerazzurri stanno sondando diverse piste per rinforzare l'attacco di Inzaghi dopo la cessione di Lukaku al Chelsea

Queste le parole dell'esperto di calciomercato internazionale in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta: “Seconda punta Inter? Un giorno c’è il nome di Correa, un giorno Duvan, un giorno Scamacca. Sensazioni e situazioni diverse, io aspetterei e il nome di Zapata va tenuto in lista. Su Vlahovic-Inter non c’è nulla, né incontri né chiamate dei nerazzurri. Io so che per 60 milioni oggi la Fiorentina direbbe no. Terrei d’occhio Duvan, Correa, Scamacca e non escludo sorprese. Su Belotti non ci sono novità, ma i nerazzurri per il Gallo non si sono mossi da quel che so. Nessuno si aspettava la cessione di Lukaku, nemmeno lui e la dirigenza. La situazione economica è difficile per tutti e soprattutto per l’Inter. L’operazione Duvan Zapata sembrava già fatta, ma finché l’Atalanta non ha il sostituto non cede i propri giocatori, è stato così anche per Romero. Correa-Inter? Non ci metterei la mano sul fuoco, magari va da un’altra parte poi”.