GdS – Inter, i segnali sul futuro di Lautaro. Smentito interesse del Tottenham

I segnali sul futuro di Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla volontà dell’Inter, ma anche su quella del Toro per l’estate. I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di esultare di nuovo per le giocate della LuLa e i segnali portano in questa direzione: "Non ci sono segnali che la convergenza importante riguardi Lautaro Martinez, l’argentino ha manifestato a più riprese la volontà di rimanere. Però gli scenari sono sempre in evoluzione. Smentito in ogni caso l’interesse del Tottenham. A Dybala non resta che… aspettare. E chissà, magari anche guardarsi intorno. L’Inter sa di correre questo rischio. Ma oggi non può fare altrimenti", si legge sulla rosea.