Sky – Inter, Sensi alla Samp: accordo totale e via libera, ora le visite

Stefano Sensi dall'Inter alla Sampdoria in prestito secco, ormai ci siamo: definito il passaggio del centrocampista

Stefano Sensi dall'Inter alla Sampdoria in prestito secco, ormai ci siamo. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista "giocherà nella Sampdoria. Accordo raggiunto su ogni aspetto con l'Inter - il giocatore, che voleva fortemente la Samp, ha ricevuto il via libera definitivo dai nerazzurri per il trasferimento in blucerchiato, dove troverà più minutaggio. Ora visite e firma sul contratto", si legge sul portale. Sensi si aspetta maggior continuità e vuole conquistare un posto in Nazionale in vista del Mondiale.