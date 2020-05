Riecco Sensi: Conte non vede l’ora. Futuro scritto: accordo Inter-Sassuolo. E con Eriksen…

Una storia iniziata in maniera fantastica, tra gol e giocate spettacolari. Fino a quel disgraziato 6 ottobre, giorno della supersfida di San Siro contro la Juventus, Stefano Sensi era il vero punto fermo dell‘Inter di Antonio Conte. Idolo dei tifosi, chiave del gioco nerazzurro, mai così brillante come con l’ex Sassuolo in campo e in piena forma. Qualità, quantità e personalità: Sensi ci ha messo davvero poco a entrare nel cuore calcistico di Conte e del popolo interista. Poi, complici gli infortuni, qualcosa, nella sua stagione, si è inevitabilmente rotto.

Le statistiche di Sensi sono ovviamente cambiate in peggio, tanto da spingere qualcuno a parlare di un riscatto a rischio da parte dell’Inter, che al termine della stagione in corso dovrebbe versare nelle casse del Sassuolo circa 20 milioni di euro per acquistare definitivamente il cartellino del centrocampista. Intorno a lui, però, la fiducia dell’ambiente nerazzurro (e di Conte in primis) non è mai mancata.

E ora che i problemi fisici sembrano definitivamente e finalmente alle spalle, l’allenatore dell’Inter non vede l’ora di contare nuovamente su di lui a pieno regime. D’altronde, la squadra si è dimostrata, quest’anno, una macchina a due velocità. Fuoriserie con Sensi in campo, a corto di benzina senza Stefano a illuminare. Alla ripresa del campionato, Conte ripartirà da lui e dalla sua voglia di tornare nuovamente protagonista. Con un futuro ancora a colori nerazzurri. Perché no, non c’è alcun dubbio sul suo riscatto. Scrive gazzetta.it:

“Oggi Sensi riparte dalle 17 partite giocate e dai 1005 minuti in campo. E riparte con uno spirito diverso. Il lungo tira e molla fisico è finito: la rapidità a entrare in forma può aiutarlo a essere subito brillante. La fiducia intatta di Conte è un altro stimolo decisivo: l’allenatore con Stefano accanto a Brozovic ha fatto vedere il miglior calcio, ovvio che adesso lo riproponga come modello della sua Inter. Certo, ora c’è anche Eriksen da far entrare nei meccanismi nerazzurri, però Sensi parte in vantaggio perché soprattutto in copertura sa essere più utile dell’ex Tottenham. Poi si definirà il riscatto: l’Inter deve pagare 20 milioni al Sassuolo, le parti sono praticamente d’accordo, ma una volata che sia molto simile alla partenza sprint sarebbe un’ulteriore prova che i nerazzurri con Stefano hanno fatto la scelta giusta“.

