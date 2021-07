La Fiorentina chiama, Sensi ha le idee chiare: ecco la sua volontà sul futuro

Il centrocampista nerazzurro, che domani si sposerà, ha le idee su cosa fare nella prossima stagione

Stefano Sensi vuole voltare pagina. Domani si sposerà con la sua Giulia, poi tornerà in campo verso la nuova stagione. La Fiorentina insiste per il centrocampista, è una richiesta di Vincenzo Italiano per la mediana: i nerazzurri chiedono 15 milioni per il cartellino dell’ex Sassuolo. Ma qual è la volontà di Sensi?