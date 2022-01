Sky – Inter, oggi si sblocca la situazione di Sensi? Riflessione in corso su Caicedo

Il canale satellitare parla del calciatore nerazzurro e del desiderio espresso di andare alla Samp. E parla anche del giocatore del Genoa

Stefano Sensiè stato chiaro con l'Inter, vorrebbe andare alla Samp perché ha bisogno di trovare spazio e continuità e in questo momento Inzaghi non glieli garantisce. Secondo quanto riporta Skysport oggi dovrebbe sbloccarsi la situazione, la società blucerchiata dovrà aspettare ancora qualche ora per avere il calciatore.