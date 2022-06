GdS – Sensi vorrebbe restare, l’Inter di un’altra idea: fissato il prezzo

L’Inter fissa il prezzo per l’addio di Stefano Sensi, reduce da 6 mesi in prestito alla Sampdoria e corteggiato soprattutto dal Monza

L’Inter fissa il prezzo per l’addio di Stefano Sensi, reduce da 6 mesi in prestito alla Sampdoria e corteggiato soprattutto dal Monza. Come svela La Gazzetta dello Sport, lui vorrebbe tentare di entrare nella rosa del prossimo anno di Simone Inzaghi, ma è dura. Il club e l'allenatore lo reputano fuori dal progetto tecnico nerazzurro e può dunque partire in estate di fronte a un'offerta di almeno 10 milioni di euro.