GdS – Sensi resta in Serie A? C’è l’interesse di questa squadra

Stefano Sensi può restare in Serie A dopo la scadenza del contratto con l'Inter (30 giugno). Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul centrocampista classe 1995: "Le necessità di Cesc Fabregas si concentrano ora sul centrocampo, con il giocatore in uscita dall'Inter nella lista dei desideri, così come Daniel Boloca del Sassuolo: sono loro i profili preferiti", si legge. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno al Monza per Sensi.