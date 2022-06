Sensi, è accordo Inter-Monza. Pronto un ruolo centrale, manca l’ultimo sì

Dopo i 6 mesi in prestito alla Sampdoria, Stefano Sensi è pronto a salutare ancora l’Inter. Non a titolo definitivo, ma ancora temporaneo. Ieri i nerazzurri e il Monza hanno trovato l’accordo per il prestito secco, manca un ultimo sì per la definizione dell’affare. Ecco quanto evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport: “Adriano Galliani ieri è stato nella sede dell’Inter. Fa un certo effetto se lo si pensa ancora come un dirigente del Milan. Fa invece un effetto decisamente più normale se si pensa che il suo Monza ha ambizioni di un certo livello. Ecco perché sapere che Stefano Sensi può diventare un giocatore dei brianzoli rientra nella normalità degli eventi. L’accordo tra Inter e Monza c’è, è stato trovato proprio ieri, e si basa sul prestito secco. A questo punto manca solo il sì del giocatore che si è preso qualche ora per valutare l’offerta e per capire se esistono anche altre strade percorribili.