Sensi al Monza: “Una nuova sfida emozionante e piena di fascino”

"Una nuova sfida, emozionante e piena di fascino. Ringrazio il presidente Berlusconi, il dottor Galliani e tutta la dirigenza per l’opportunità. Forza Monza". Cosi Stefano Sensi, che dopo aver superato le visite mediche, è diventato oggi ufficialmente un giocatore del club lombardo, ha iniziato la sua nuova avventura. Un post su Instagram per dare il via ad una nuova esperienza in prestito dopo che a gennaio aveva deciso di lasciare l'Inter per andare alla Samp. La sua vita blucerchiata è finita a fine stagione quando è tornato a disposizione del club nerazzurro. Ma non è rientrato nei piani del club. Il club biancorosso si è fatto avanti e ha trovato l'accordo per il prestito secco fino alla fine della prossima stagione.