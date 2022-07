Sensi, completata col Monza la prima parte delle visite. Domani altri esami

Non è ancora arrivata l'ufficialità del passaggio di Sensiin prestito al Monza. Il giocatore nerazzurro ha svolto oggi le visite mediche e si è detto contento di questa nuova avventura. A Skysport hanno chiarito che il giocatore ha fatto la prima parte dei test medici in giornata ma gli altri esami saranno svolti domani. E quindi è attesa per le prossime ore l'ufficialità del passaggio del centrocampista al club guidato da Galliani.