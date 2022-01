Sensi-Samp, è iniziato tutto qualche settimana fa: “Prima il no a priori, poi…”

La Sampdoria insiste per Stefano Sensi. Con il giocatore in primis, ma anche con l'Inter, per il prestito del centrocampista

La Sampdoria insiste per Stefano Sensi. Con il giocatore in primis, ma anche con l'Inter, per il prestito del centrocampista. I dialoghi sono nel vivo da qualche settimana, anche se il giocatore solo nelle ultime ore sta aprendo all'ipotesi. Ne parla così Calciomercato.com: "I primi contatti sono andati in scena qualche settimana fa ma Stefano Sensi non era convinto di lasciare l’Inter e così aveva detto no a priori al tentativo della Sampdoria, che nonostante tutto non si è fermata al primo rifiuto da parte del centrocampista nerazzurro. Il corteggiamento blucerchiato va avanti, così come i dialoghi con l’Inter, e nel frattempo Sensi sta maturando sempre più l’idea di lasciare Milano per andare a giocare con maggiore continuità", si legge.