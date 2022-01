Inter, Sensi in prestito alla Sampdoria: doppia missione per Stefano

Stefano Sensi dall'Inter alla Sampdoria in prestito secco: doppia missione per il centrocampista in blucerchiato

Stefano Sensi ha voluto spinto molto per trasferirsi in prestito alla Sampdoria. Nonostante il gol decisivo in Coppa Italia con l’Inter, il centrocampista aveva le idee chiare. Come riporta Il Secolo XIX, il giocatore ha una doppia missione in blucerchiato: salvare la Sampdoria e conquistare il Mondiale con la Nazionale. Per questo Sensi ha insistito per arrivare a Genova in prestito secco dall’Inter anche nelle scorse ore.