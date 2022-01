Sensi ha voglia di giocare, storia con la Samp non chiusa: la posizione Inter

Stefano Sensi vuole spazio e può partire nonostante lo stop di Correa e il gol in Coppa Italia: ecco la situazione

Stefano Sensi vuole spazio e può partire nonostante lo stop di Correa e il gol in Coppa Italia. Il centrocampista dell'Inter è deluso per lo scarso impiego nella prima parte di stagione ed è alla ricerca di continuità anche in chiave Nazionale. Così il Corriere della Sera sul suo futuro: "Non è chiusa la storia tra Sensi e la Samp, il giocatore potrebbe trasferirsi a breve. Ha voglia di giocare, ma all’Inter di spazio non se ne vede tanto per lui", si legge.