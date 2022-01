Sensi-Sampdoria, ora l’affare può saltare: due i motivi

Ecco le due ragioni per cui può davvero saltare il trasferimento di Stefano Sensi dall'Inter alla Sampdoria

Sono due le ragioni per cui può davvero saltare il trasferimento di Stefano Sensi dall'Inter alla Sampdoria dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia. Il gol decisivo del 2-1 contro l'Empoli, ma non solo. Ne parla così il Corriere dello Sport oggi: "Tra oggi e domani avrebbe dovuto essere formalizzato il passaggio di Sensi, in prestito, alla Sampdoria: l’accordo c’è già, ma dopo l’infortunio di Correa e il gol di ieri dell’ex Sassuolo, può saltare tutto", si legge.