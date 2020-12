TS – Inter, le parole di Conte sanno di sentenza: il futuro di Nainggolan è già scritto

Non c’è solo Christian Eriksen sulla lista dei partenti in casa Inter in vista del mercato di gennaio. “Dirà addio anche a Nainggolan“. Il quotidiano Tuttosport è certo del futuro del centrocampista belga, fuori dal progetto di Antonio Conte.

Proprio le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga contro il Bologna, confermano la decisione dell’Inter di salutare Nainggolan: “Conte con le sue dichiarazioni di venerdì lo ha di fatto “tagliato” (“chiedete alla società”)”. Il quotidiano spiega che resta in piedi sempre l’ipotesi di un ritorno a Cagliari ma non è escluso che possano crearsi nuove opportunità.