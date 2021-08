Sky – Simeone verso il Verona, il Cagliari vira su Scamacca: lo scenario

Valzer di attaccanti: il Cholito può ritrovare Di Francesco, la punta in uscita dal Sassuolo finisce nel mirino della società sarda

Valzer di attaccanti in questi ultimi giorni di mercato. Ne parla oggi Sky Sport, che si sofferma sul futuro di Gianluca Scamacca, accostato anche all’Inter di Simone Inzaghi. Queste le novità da gianlucadimarzio.com: “Cambio di rotta per il Verona: il nuovo obiettivo è il Cholito Simeone. Dopo giorni di pressing su Scamacca, il club veneto ha deciso di puntare forte sull'attaccante del Cagliari. Una mossa che può portare a delle conseguenza a incastro, come quella che sullo stesso Scamacca ci vada proprio il Cagliari. Il Verona è ottimista sulla possibilità di chiudere per Giovanni Simeone, subentrato solo negli ultimi cinque minuti nel match scorso contro lo Spezia nella gara inaugurale del campionato. La dirigenza ha virato sul Cholito e potrebbe chiudere a breve, con il Cagliari che si starebbe già tutelando andando a entrare nell'affollata corsa per Gianluca Scamacca”, si legge.