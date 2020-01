Sky – Inter, ecco la situazione su Giroud-Llorente. Ma occhi sul caso Vecino: lo scenario

Oggi è arrivato Christian Eriksen, ma il mercato dell’Inter non si ferma qui. Come riporta Sky Sport, non ci sono stati contatti diretti oggi per Giroud e Llorente, ma l’Inter tiene le situazioni calde. Giroud, per prenderlo, è necessario pagare 6 milioni di euro al Chelsea più due anni di contratto a lui. Llorente, invece, arriverebbe in prestito se il Napoli trovasse un attaccante subito. Ma l’Inter è principalmente concentrata su cosa può succedere con Matias Vecino: ad oggi non ci sono offerte accettate, ma se dovesse uscire, i nerazzurri dovranno prendere un centrocampista per sostituirlo.